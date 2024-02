Roberto Baggio con la Panda, saluta e ringrazia tutti i suoi tifosi

Roberto Baggio ha festeggiato ieri 57 anni e nel giorno del suo compleanno, la figlia Valentina gli ha regalato la sua prima pagina ufficiale sui social @robybaggio_official e in pochissime ore ha raggiunto già i 75 mila follower su Instagram e qualche dedica nelle stories, tra cui quella in cui guida la Fiat Panda. La sua prima storia Instagram invece è stata per Jannik Sinner, che nella giornata del 18 febbraio ha trionfato al torneo Atp 500 di Rotterdam. «Ti ho sentito parlare – scrive Roberto Baggio – in un’intervista qualche giorno fa, dopo il tuo meraviglioso successo in Australia. Mi hanno colpito la tua umiltà e la tua purezza. Ti auguro di mantenere questi valori come base per la tua vita. E sono sicuro che la tua crescita non avrà mai fine».

Redazione Digital