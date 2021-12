L’attività di monitoraggio in corso con il sistema di telecamere ha consentito alla Polizia Locale di Cassino di identificare e multare sinora una decina di cittadini ripresi ad abbandonare buste di immondizia o materiale inerte, quanto non anche ingombrante, sia in punti esterni che interni del territorio cittadino. L’attività di controllo continuerà nel tempo a venire da parte della Polizia Locale e del personale addetto del settore Ambiente, cui va il ringraziamento dell’Amministrazione, perché nonostante gli inviti a conferire i rifiuti in maniera regolare e corretta, così come fa la stragrande maggioranza dei cittadini, vi sono alcuni che continuano imperterriti ad imbrattare il territorio.

Redazione Cassino