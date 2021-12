Le previsioni meteo indicano un inizio di settimana ancora all’insegna del maltempo ma anche del freddo e della neve a quote decisamente basse per il periodo che daranno un altro assaggio di inverno. A causare un generale calo delle temperature in tutta Italia è l’irruzione di un vortice ciclonico che sospingerà sulla Penisola freddi correnti di origine polare con conseguente instabilità meteorologica diffusa un po’ su tutte le regioni.

A caratterizzare il clima in generale però sarà un crollo termico con le temperature. Come conseguenza avremo nevicate intense con fiocchi fin sotto i 1000 metri di quota.

Redazione Digital