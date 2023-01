Ripreso dalle telecamere mentre getta spazzatura in mezzo alla strada, multa salata

Aveva scelto un luogo defilato, per la sua scorribanda “zozzona”: via degli Atlantici, all’Idroscalo, a poche decine di metri dal piazzale in cui fu ucciso Pier Paolo Pasolini. Era la tarda mattinata. Mossa fulminea: l’indice della mano sinistra sul pulsante per abbassare il finestrino e la mano destra sul sedile lato passeggero, vuoto, dove aveva strategicamente posizionato un cartone stracolmo di “monnezza”. «Ecco, qui non mi vede nessuno. Procedo». E lo scatolone è volato ai bordi della carreggiata. «Questo tipo di accertamenti – spiegano alla polizia municipale – rientra nel piano di controlli predisposto dal Comando generale per contrastare gli abbandoni irregolari di rifiuti, con un rafforzamento della strumentazione tecnologica in dotazione a tutti i Gruppi». La stangata all’uomo della Peugeot nera, insomma, apre un nuovo fronte nella battaglia per una capitale più civica e pulita. «Ed è meglio che facciate attenzione – precisa con un sorrisetto un ispettore anti-zozzoni – la sanzione non dipende dal volume dei rifiuti gettati…» I lanciatori seriali di pacchetti di sigarette vuote sull’asfalto o cartacce sull’asfalto sono avvisati…Mal gliene incolse: il gesto di inciviltà, ripreso fotogramma per fotogramma (targa compresa) da una telecamera posizionata a fine curva, è costato allo “sporcaccione” metropolitano ben 600 euro di multa, come previsto dall’articolo 15 del codice della strada che prevede sanzioni extra contro chi «insozza la strada o le sue pertinenze, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento». «Ma come avete fatto? Lì è aperta campagna… Che prove avete?» Lui, l’automobilista 57enne “pizzicato” mentre era a bordo della sua Peugeot 107, appena letto il verbale non credeva ai suoi occhi. Si è presentato negli uffici del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale chiedendo lumi e la risposta si è materializzata in pochi istanti: alla cartellina con il verbale era stato allegato lo screenshot (con tanto di cerchietto giallo) estrapolato dal video girato dalla “fototrappola” installata nelle frasche. Durante la scorsa amministrazione, la sindaca Virginia Raggi aveva lanciato campagne a ripetizione contro gli “zozzoni” che scaricano materiali ingombranti (water, frigo, materassi) nei pressi dei cassonetti. Oggi, evidente, si alza il tiro anche agli illeciti commessi standosene tranquillamente al volante. corriere.it