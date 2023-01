Elezioni Lazio, “Entusiasmo tra gli elettori voglia di centrodestra”

“Continua il tour nei piccoli e grandi comuni della nostra Provincia, un percorso entusiasmante, ricco di emozioni – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Le persone mi stanno lasciando il cuore colmo di gioia, emozione, e carica per l’imminente appuntamento elettorale del prossimo Febbraio. Tutto questo grazie alla mia squadra davvero unica, formata da donne e uomini di qualità, professionisti, giovani che amano il territorio ed ogni giorno sono sul pezzo per migliorarlo e valorizzarlo. Il 2023 sarà un anno colmo di successi da vivere insieme! Sono stato travolto, ancora una volta, da una marea umana piena di affetto,stima, incitamento. Con tantissimi amministratori, sindaci, e cittadini abbiamo dato inizio ad una nuova era che ci porterà il 12 e il 13 febbraio prossimo al governo della Regione Lazio. C’è una provincia esausta del modus operandi della Sinistra, di essere trattata come una provincia di serie B, logorata dalla cattiva amministrazione del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle, stanca di essere invasa dai rifiuti di Roma, desiderosa di riscatto, una sanità efficiente, risposte concrete su lavoro, ambiente, formazione e giovani. Guardando loro, i giovani, per l’appunto, la loro crescita politica, vedo anche la mia. Da qui premiamo sull’ acceleratore di una nuova avventura, che ha come stella polare e forza motrice l’amore per la mia terra, quello che in questi cinque anni mi ha permesso di rappresentare le istanze di sindaci, amministratori e cittadini in consiglio regionale del Lazio. Con Rocca alla conquista della Regione Lazio!”.

Redazione Digital