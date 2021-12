“Cambiano i musicanti ma la musica è sempre la stessa – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Sabrina Alfonsi, neo assessore all’ambiente, all’agricoltura e ai rifiuti della giunta Gualtieri, dichiara che per le emergenze i rifiuti di Roma continueranno ad essere smaltiti fuori città. Nessun passo in avanti dunque, nessuna novità rispetto alla precedente giunta Cinque Stelle. Tradotto significa che competerà sempre alle province del Lazio continuare a sobbarcarsi lo smaltimento dei rifiuti romani, e la provincia di Frosinone, che già ha dato molto in tal senso, continuerà ad essere considerata la discarica del Campidoglio. Dalla neo Giunta PD nulla di nuovo. Del resto cosa aspettarsi dagli stessi compagni di casacca del presidente della Regione Lazio, che in 8 anni di amministrazione ha sempre adottato il medesimo metodo?”.

Redazione Digital