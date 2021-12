Alta velocità in Ciociaria, Frosinone perde la fermata e il collegamento diretto con Milano. Dal primo gennaio 2022 si torna al secolo scorso e ai tempi di percorrenza biblici.

Trenitalia ha interrotto la vendita dei biglietti Frosinone-Milano e Milano-Frosinone. Tolto il Frecciarossa delle 6,37 da Frosinone a Milano e quello delle 13,10 da Milano a Frosinone.

Un servizio che in 4 ore garantiva alla Ciociaria di essere a Milano e nel cuore d’Europa. I passeggeri da gennaio dovranno recarsi a Roma, cambiare treno e salire su quello diretto a Milano.

“Una vergogna – hanno affermato alcuni viaggiatori – E’ uno scandalo che avrà gravi conseguenze sul territorio della provincia di Frosinone”.

Sulla interruzione delle vendite dei biglietti Trenitalia Frosinone-Milano-Frosinone è intervenuto il consigliere regionale Mauro Buschini.

“L’Alta velocità non è a rischio. La Regione Lazio ha già previsto un finanziamento di 2,6 milioni di euro da destinare al nuovo contratto con Trenitalia Long Haul per l’anno 2022. Saranno quindi confermate le fermate di Frosinone e Cassino appena approvata la legge di bilancio in discussione in questi giorni”.

