Regione Lazio, “Iniziata l’era Rocca ringrazio chi ha scritto sulla scheda Ciacciarelli”

“Le mie congratulazioni al nuovo presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, al vice Pino Cangemi, ed al capogruppo della Lega Angelo Tripodi, eletti oggi nella prima seduta della dodicesima legislatura – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Tre persone di spessore e dal nutrito curriculum politico, che sapranno onorare al meglio la carica assunta. L’era Rocca non poteva partire meglio. Tanto l’entusiasmo ed anche l’emozione. Non nascondo che, nonostante quell’aula sia familiare, dopo cinque anni da consigliere regionale d’opposizione, varcare quella soglia con la prestigiosa carica di assessore regionale, mi ha emozionato molto. Sento il peso, la responsabilità e l’onore di questo ruolo, e ringrazio le oltre 14.000 persone che hanno scritto il mio nome su quelle schede, per avermi permesso di essere qui oggi. Non li deluderò. Ancora grazie al nostro leader Matteo Salvini, al Presidente Rocca, agli On. Durigon, e Ottaviani, ai consiglieri Tripodi, Cangemi e Cartaginese. Sono onorato di rappresentare la nostra squadra in Giunta con una collega in gamba come lo è Simona Baldassarre, alla quale mi lega un rapporto di stima, ed una profonda amicizia. Saremo all’altezza. Non ultimo un pensiero in memoria di Bruno Astorre, ex presidente del consiglio regionale, che ci ha lasciato pochi giorni fa, ed al quale abbiamo dedicato un minuto di silenzio prima di iniziare i lavori dell’assemblea. Prima dei muri politici viene il rispetto, ed Astorre lascia un vuoto incolmabile. È proprio al rispetto ed alla collaborazione che sarà improntata la mia attività di assessore”.

Redazione Digital