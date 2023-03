Regione Lazio, “Auguri al presidente alla giunta e al consiglio Rocca non faccia come Meloni”

“Al neopresidente Francesco Rocca, ai componenti della giunta e a tutte le colleghe e i colleghi consiglieri auguro buon lavoro – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Congratulazioni al presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma e all’ufficio di presidenza, in particolare a Daniele Leodori eletto vicepresidente d’aula e Mario Ciarla, nuovo capogruppo del PD. Con l’insediamento del nuovo consiglio si chiude una stagione politica, quella del buon governo di Nicola Zingaretti. A noi il compito di vigilare sul lavoro che verrà per evitare che si torni indietro rispetto all’enorme lavoro fatto in questi anni. Ascolteremo quale sarà l’impronta che il nuovo governatore vorrà dare all’azione politica e amministrativa della sua Giunta e daremo battaglia se verranno messi in discussione i diritti delle cittadine e dei cittadini del Lazio, a partire dalla difesa della sanità pubblica e della scuola pubblica. L’augurio è che l’azione del presidente si discosti dal governo Meloni che, sulla strage di Cutro, ha fatto vedere la sua vera natura, quella di chi è forte con i deboli e debole con i forti. Sento su di me una grande responsabilità e lavorerò per rappresentare le tante cittadine e i tanti cittadini che mi hanno sostenuto, il Partito democratico e tutto il centrosinistra. Già dalla prossima settimana avvierò un ciclo di incontri con forze politiche, sindacali e con il mondo associativo. Da qui si riparte per essere presidio, proposta e alternativa credibile”.

Redazione Digital