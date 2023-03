Regione, Battisti boccia la relazione di Rocca “Solo spot e 4 nuovi sottosegretari”

“Non posso che esprimere perplessità sulla relazione del neopresidente della Regione, Francesco Rocca – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Un’elencazione confusa fatta per spot che a partire dal tema della sanità, sul quale il presidente si è soffermato per gran parte del suo intervento, fa evincere quale sia la direzione intrapresa. Quella di un modello sanitario che vede al centro il privato. Noi siamo per la sanità pubblica, quella sanità che in questi anni abbiamo pazientemente ricostruito risanando il debito, uscendo dal commissariamento, ripristinando una rete di servizi territoriali e riavviando il sistema di assunzioni. È emersa una mancanza di visione, non sono stati affrontati temi quali i giovani, le donne, gli anziani. Nessun accenno a quali saranno gli strumenti di sostegno al reddito delle fasce più deboli, nulla in tema di occupazione, di pari opportunità, contrasto alla violenza di genere, valorizzazione dei nostri territori. L’unica nuova proposta è quella dell’istituzione di nuovi 4 sottosegretari, poltrone per accontentare i delusi della stessa maggioranza Rocca con un aumento delle spese a carico dei cittadini. Saremo presidio tema su tema perché non possiamo consentire che nel Lazio si torni indietro”.

Redazione Digital