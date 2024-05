Rassegna libri e arte in Ciociaria, torna Onirica a Palazzo Barnekow

“Continua la rassegna di libri e arte chiamata Onirica – hanno affermato gli organizzatori – Passata la parte incubi, stavolta, Onirica, sarà dedicata a sogni e quindi a quella parte fantastica legata al momento in cui dormiamo. Possiamo considerare i sogni come film che facciamo nella nostra testa durante il sonno, un insieme di immagini e suoni che possono rappresentare fantasie e/o l’irreale. Cominciamo l’11 maggio con una mostra di tavole originali di fumetti vm18 e alla presenza dei due autori in mostra Cosimo Ferri e Elena Ominetti sempre a casa Barnekow; il 21 giugno sarà nostra ospite Valerie Notari con il suo romanzo “Gamer Girl” e ci sposteremo al giardino Ousmane; infine il 12 luglio, sempre al giardino Ousmane, l’ospite sarà Alder con il suo romanzo “Avventure dei cinque regni”. Gli ultimi due romanzi si prestano bene per essere raccontati come si fosse intorno ad un falò e il giardino Ousmane ben si presta a tali eventi. Un ringraziamento a Velia Viti, curatrice di casa Barnekow, e all’associazione Sconfinatamente, per il giardino Ousmane, per l’ospitalità e voglia di fare”.

Redazione Anagni