Forza Italia in Ciociaria, ecco l’apertura della sezione a Pico

Prosegue la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni europee con l’inaugurazione, a Pico, della sezione cittadina di Forza Italia. Grande partecipazione al taglio del nastro della sede di via Farnese. Alla presenza del primo cittadino, Pierluigi Lepore e del consigliere comunale Giacomo Ialongo, gran parte della nomenclatura provinciale del partito. Laura Brait – vicecoordinatrice cittadina di Pico, Franco Velocci – coordinatore provinciale Forza Italia Giovani, Laura Conti – coordinatrice cittadina Forza Italia Giovani e vice coordinatrice provinciale Forza Italia Giovani, Daniele Natalia – vicecoordinatore Provinciale e sindaco di Anagni, Samuel Battaglini – vicepresidente Anci Giovani e responsabile dell’organizzazione, Gianmarco Florenzani – vice presidente CAL Lazio, Anselmo Rotondo – sindaco di Pontecorvo, Adriano Piacentini, assessore del comune capoluogo, Rossella Chiusaroli – coordinatrice provinciale Forza Italia, Salvatore De Meo – europarlamentare.

Grande soddisfazione per il coordinatore cittadino di FI Pico, Pierfrancesco Vallone: “Forza Italia crede nei territori, lo ha sempre dimostrato e lo dimostra ancora oggi con le candidature di Salvatore De Meo e Rossella Chiusaroli che sono rappresentanti del nostro territorio. Vogliamo dei rappresentanti competenti, che conoscano il territorio e che siano in grado di agevolarne la crescita. Noi, che siamo i giovani, siamo fortunati perché, mettendo in atto i loro insegnamenti, siamo già proiettati verso un’idea di Europa più vicina, propositiva e costruttiva”.

Piena soddisfazione anche da parte della coordinatrice provinciale e candidata alle prossime europee, Rossella Chiusaroli “L’apertura di una nuova sede, in un periodo in cui molte sezioni cittadine dei partiti sono state abbandonate, rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio. La partecipazione di un così grande numero di persone ci fa capire di essere rivolti verso la giusta direzione. La passione, la costanza e l’onestà intellettuale ci premiano e ci esortano a ricordare che Forza Italia rappresenta una scelta coerente con l’ideale di un’Europa sempre più inclusiva e proiettata al futuro”. L’apertura della sede di Pico si inserisce nel novero di una importante azione sul territorio portata avanti dagli azzurri. Rilevanza sei territori che è stata rimarcata anche dall’on. Salvatore De Meo, europarlamentare, candidato alla riconferma nelle elezioni di giugno: “È importante recuperare la giusta distanza tra le istituzioni ed i cittadini, dando la giusta importanza ai territori. Ritorniamo oggi anche a Pico per confermare la presenza di Forza Italia che sta registrando una crescita notevole grazie anche al lavoro straordinario del nostro presidente Tajani. L’Europa è un’opportunità, dobbiamo raccontarla, spiegarla ed anche provare a migliorarla attraverso i contenuti, le idee e le proposte che portiamo avanti sui territori e che danno senso compiuto alla politica”.

Redazione Digital