Qualità della vita, ecco la mappa dell’Europa al primo posto l’Olanda

Questa mappa mostra che nella stragrande maggioranza delle regioni dell’UE le persone considerano buona la qualità della vita. Soprattutto nell’Europa settentrionale e occidentale, oltre l’80% o addirittura il 90% dei cittadini considera buona la qualità della vita nella propria regione. In Finlandia, Svezia, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo e Austria supera il 90% in tutte le regioni del Paese. La percentuale più alta si trova in Frisia, nei Paesi Bassi. Dove il 98,7% delle persone pensa che la qualità della vita in Frisia sia piuttosto buona o molto buona. Anche nelle province olandesi di Drenthe e Zeeland la percentuale supera il 98%. Gli abitanti delle Åland (98,6%) e della Finlandia meridionale (98,5%) sono molto vicini alla Frisia. Lo stesso accade in Carinzia (Austria) (98,6%). Ci sono solo quattro regioni dell’UE in cui una minoranza della popolazione considera buona la qualità della vita. A Severozapaden (Bulgaria), solo il 38,1% pensa che la qualità della vita sia buona in quella regione. È di gran lunga la percentuale più bassa in Europa. Panonska in Croazia (43,3%), Észak-Magyarország in Ungheria (44,7%) e South-West Oltenia in Romania (47,1%), sono le uniche altre regioni in cui una minoranza della popolazione ritiene che la qualità della vita nella propria regione sia Bene. I dati per questa mappa provengono dall’Eurobarometro dell’autunno 2021 sull’opinione pubblica nelle regioni dell’UE. I cittadini possono giudicare la qualità della vita nella loro regione come “Molto buona”, “Abbastanza buona”, “Abbastanza cattiva” o “Molto cattiva”. La mappa mostra la percentuale di intervistati che hanno risposto “Molto bene” o “Abbastanza bene”.

Redazione Digital