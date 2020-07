Ieri sera i Carabinieri hanno fatto irruzione nei pressi di un’abitazione periferica del comune di Alvito (FR) ove un pregiudicato 50enne del posto stava minacciando con una pistola una donna (con cui aveva avuto una relazione) e i due figli ventenni di lei, che sono riusciti a dare allarme telefonando in caserma.

Il comandante di stazione, coadiuvato da due graduati riusciva ad immobilizzare e disarmare l’uomo, traendolo in arresto per tentato omicidio (come rubricato da PM), porto abusivo d’arma e ricettazione. Da evidenziare che nella giornata di ieri la donna aveva sporto denuncia sempre contro l’uomo per asserito sequestro di persona e violenza sessuale (perpetrati tra il 20 ed il 22 u.s.).

Inoltre la donna è la terza moglie del defunto padre dell’aggressore. La pistola sequestrata è risultata essere un revolver, cal. 22, con matricola abrasa, verosimilmente di fabbricazione italiana degli anni 70. I militari intervenuti non hanno riportato lesioni.