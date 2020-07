Spaghettoni con cipolla rossa di Tropea, porro e peperoncino fresco. Ingredienti per 2 porzioni. Spaghettoni 200 gr, aglio spicchio 1, cipolla rossa di Tropea 2, porro 1, pomodorini 5/6, parmigiano reggiano 20 gr, peperoncino fresco 1, prezzemolo q.b., basilico q.b., alloro 2 foglie, brodo vegetale q.b., sale q.b., olio q.b.

Iniziate a tritare l’aglio e fatelo rosolare in tegame a fuoco dolce con 3 cucchiai di olio. Tagliate le cipolle ed il porro a striscioline sottili e unite al soffritto di di aglio aggiungendo 2 foglie di alloro. Cuocete a fuoco dolce per circa 15 minuti, bagnando di tanto in tanto con poco brodo. A qualche minuto dalla fine della cottura aggiungete il peperoncino fresco tagliato a rondelle e i filetti di pomodori privati dei semi.

Scolate al dente gli spaghetti e uniteli al condimento. Mantecate la pasta a fuoco vivace per 1 minuto, unite il prezzemolo, poi il parmigiano e amalgamate bene il tutto. Impiattate con due foglioline di basilico ed un giro di olio.

Foto e ricetta di Stefania Mione