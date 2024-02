Pulisce tombino davanti alla sua abitazione, resta incastrato con la testa e muore

Un uomo di 81 anni è morto a Villa Guardia, in località Chiavette (Como). L’anziano è stato trovato incastrato in un tombino sulla strada, fuori dalla sua abitazione. L’uomo potrebbe aver avuto un malore mentre stava sistemando un tubo dell’acqua. Sarebbe quindi caduto e sarebbe rimasto bloccato senza più riuscire a muoversi. Secondo una prima ricostruzione, nel primo pomeriggio l’81enne è uscito di casa per fare un intervento di manutenzione, probabilmente per un problema alle condutture, e ha tolto la copertura del tombino, lasciando così scoperto un buco profondo circa un metro. Mentre lavorava, avrebbe avuto un malore ed è rimasto bloccato con la testa nel tombino. Non è escluso che abbia battuto la testa. Un passante che ha visto l’anziano a terra ha chiamato i soccorsi. Il pensionato però era purtroppo già morto all’arrivo degli operatori del 118. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. corriere.it