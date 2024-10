Privacy, stop ai controlli sull’email del dipendente ecco la decisione del Garante

“Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine consulenti del lavoro Frosinone – Lo ha stabilito il Garante Privacy con il provvedimento adottato lo scorso 17 luglio in cui ha specificato che un simile trattamento di dati personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore. Il Garante – si legge nella newsletter diffusa lo scorso 22 ottobre – intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale. L’Autorità ha affermato che la sistematica conservazione delle email, effettuata per un considerevole periodo di tempo, e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Questa pratica, inoltre, aveva consentito alla società di ricostruire, minuziosamente, l’attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori. Pertanto, oltre alla sanzione di 80mila euro, il Garante ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati attraverso il software utilizzato per il backup della posta elettronica”.

Redazione Digital