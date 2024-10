Frosinone, nuova sede della Provincia a Sora ecco l’inaugurazione

Si è svolta nella mattina di ieri, in Viale XX settembre, la cerimonia di inaugurazione della sede territoriale della Provincia di Frosinone a Sora. Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini esprime la sua piena soddisfazione per la riapertura della sede territoriale della Provincia a Sora, un evento atteso da tempo che segna un passo fondamentale per il nostro territorio. “La riapertura di questa sede non è solo un traguardo, ma un segnale chiaro della volontà della Provincia di essere sempre più attenta e vicina alle esigenze dei cittadini. Con l’amministrazione Di Stefano, abbiamo dimostrato che il dialogo e l’ascolto sono al centro della nostra azione politica”, ha dichiarato il Presidente. Questa struttura rappresenta un importante servizio per la comunità, consentendo una gestione più efficace delle questioni locali e garantendo ai cittadini un accesso diretto ai servizi provinciali. “Desidero ringraziare il Presidente della Provincia e tutti i membri del Consiglio provinciale, così come i dipendenti e i tecnici della Provincia, per il loro impegno e la loro determinazione nel rendere possibile questa riapertura”, ha continuato il Presidente. La Provincia di Frosinone si impegna a promuovere un futuro in cui le esigenze della comunità siano sempre al primo posto, lavorando con passione e dedizione per il bene del territorio.

Redazione Digital