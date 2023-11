Primo supermercato senza casse in Italia, prendi & vai ecco l’apertura

Entrare in negozio, scegliere i prodotti e infilarli direttamente nello zaino, posizionandosi infine di fronte allo scanner dell’uscita per pagare con un touch e uscire. Un modo veloce, semplice e smart di fare la spesa, che approda per la prima volta in Italia, nel centro storico di Verona: si chiama

«Prendi&Vai!» di Tuday Conad ed è il primo autonomus store italiano (a cui segue quello di Trento), cioè un supermercato fisico che consente ai clienti di selezionare, acquistare prodotti e pagare senza passare i prodotti in cassa, mettendo tutto direttamente nella propria borsa. Un progetto inedito per l’Italia, nato dalla collaborazione tra Dao (cooperativa associata a Conad per le province di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza e Belluno) e Retail Hub, che ha scovato la tecnologia messa a punto dalla start up portoghese Sensei per metterla a disposizione della grande distribuzione. Come funziona? Nello specifico, il negozio è dotato di «tecnologia computer vision», formata da telecamere capaci di monitorare tutto il perimetro seguendo il cliente da quando entra nel punto vendita a quando esce e in grado di individuare esattamente il prodotto scelto grazie all’Intelligenza Artificiale. A fornire una prova del nove, si aggiunge la presenza, su ogni scaffale, di sensori che rilevano il cambio di peso ogni volta che un cliente afferra un prodotto per portarselo a casa. «Nel mondo esistono già store autonomi – spiega Massimo Volpe, cofondatore di Retail Hub -. Il primo a sperimentare negozi fisici totalmente digitali e senza cassieri è stato Amazon, negli Stati Uniti. Idem Tesco a Londra. Altri Paesi nel mondo si sono già allineati, ma, fino ad oggi, mancava l’Italia». La differenza operativa sta nel fatto che nel negozio fisico Amazon o Tesco si entra solo con app, da Tuday Conad invece si può pagare sia con l’app dedicata, che con carta di credito, bancomat e carta prepagata. «È un supermercato dedicato a chi vuole fare la spesa velocemente, senza sprecare tempo in coda – continua Volpe – e che alza il livello di servizio. Sono sette le persone assunte per il momento nel punto vendita di Verona che, invece di passare i codici a barre in cassa, possono aiutare il consumatore nella scelta o nella dinamica della spesa. Parlando di primo negozio a elevata automazione, magari la gente si aspetta di trovar dentro i robot, invece appena si entra si ha la sensazione di trovarsi in un punto vendita normale, perché il personale è presente. È solo alzando la testa e notando la trama di telecamere che si percepisce la differenza: non è una tecnologia che allontana, ma una tecnologia che supporta». Il format è già stato testato con successo a Lisbona e in Brasile, «dove, come vantaggio di riflesso, c’è stato un abbattimento dei furti – sottolinea – perché chiunque entra viene monitorato e, anche se nasconde i prodotti sotto la giacca, sono tutti rilevati dal reticolato di telecamere e dallo scanner in uscita». Il primo «Prendi&Vai!» di Tuday Conad italiano si trova in via Stella 8, a Verona, ed è aperto dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle ore 22. «Il negozio misura 300 metri quadrati ed era in disuso da tempo – aggiunge Alessandro Penasa, direttore generale Dao Cooperativa -. Il target? È un negozio di quartiere, pensato sia per un cliente abituale, che usa principalmente l’app, sia per un cliente occasionale, che invece si avvale di carte di pagamento elettroniche, senza dover scaricare nulla sul proprio telefono». corriere.it