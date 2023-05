Primo maggio, “Più soldi in busta paga con il taglio del cuneo fiscale”

“Finalmente quest’anno il primo maggio c’è una vero motivo per festeggiare, grazie all’approvazione in consiglio dei ministri di importanti misure per il lavoratori, con il taglio del cuneo fiscale, il che significa più soldi in busta paga ma anche la possibilità per le imprese di assumere, una scelta chiara che ci differenzia da ciò che è stato fatto fino ad ora – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura – C’è chi preferisce ballare e cantare in piazza e chi invece ogni giorno è impegnato per far crescere l’Italia e ridare dignità ai cittadini. Avevamo promesso in campagna elettorale che saremo stati dalla parte dei lavoratori, di chi produce e fa occupazione, delle famiglie, dei pensionati e dei redditi più bassi. E il governo Meloni lo sta dimostrando con i fatti”.

Redazione Digital