Ferentino, casa della salute infermiere di famiglia e abbattimento liste d’attesa

“Il diritto alla Salute è sancito dalla nostra Costituzione ed il suo rispetto è la misura del nostro grado di civiltà. Ci impegneremo, di concerto ovviamente con la Asl, per assicurare una sempre più ampia offerta di servizi presso la Casa della Salute – ha affermato Piergianni Fiorletta, candidato a sindaco di Ferentino – Spesso molte richieste di assistenza si possono risolvere con il necessario sostegno psicologico o con il contatto umano, quello che non vogliamo mai far mancare ai nostri cittadini. Profonderemo ogni sforzo per fare in modo che cambi l’organizzazione e, soprattutto, la direzione del servizio: non dovranno essere i pazienti a recarsi presso le strutture sanitarie, ma saranno gli operatori della salute a incontrare i cittadini-pazienti presso il loro domicilio. Ecco allora due progetti importanti per i quali ci metteremo subito a lavoro,

potenziamento della Casa della Salute, con incremento di personale e diagnostica e istituzione di una figura essenziale per il funzionamento del sistema di assistenza, l’nfermiere di famiglia. Soprattutto per le persone anziane le necessità più frequenti riguardano i controlli periodici: è facile immaginare come un’assistenza domiciliare efficiente possa incidere in maniera risolutiva non soltanto nell’abbattimento delle risapute “liste di attesa”, ma può rappresentare una svolta anche nello stabilire un rapporto nuovo, più umano e sensibile, fra l’Ente pubblico e i cittadini. Più servizi nella Casa della Salute, istituzione dell’Infermiere di Famiglia, rapporto umano tra ente pubblico e cittadini”.

Redazione Ferentino