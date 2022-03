Prenotazioni Asl bloccate, “Nel Lazio pazienti non possono farsi visitare”

“Prenotazioni sanitarie bloccate nel Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Ancora una pagina nera di sanità scritta da un sistema che da 9 anni è gestito dal Partito Democratico a livello regionale e provinciale. I cittadini sono costretti a vere e proprie odissee per poter prenotare le visite, cosa che poi gli viene negata. Emblematico il caso di un uomo della provincia di Latina, sulle cronache regionali, ma la cosa ha interessato anche il recup di via Armando Fabi a Frosinone. Un disagio generalizzato dunque. I rallentamenti del Recup stanno causando innumerevoli danni alla salute dei cittadini! Non è concepibile tenere in down il sistema per tutto questo tempo, è più di una settimana ormai. Ufficialmente i rallentamenti sono dovuti ad interventi di manutenzione informatica; Ma quanto durano? Non è possibile tollerare oltre. D’Amato cosa ha da dire a riguardo? Si attivi subito per riferire su quanto sta accadendo, e veda di risolvere la situazione”.

Redazione Digital