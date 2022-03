PD in Ciociaria, Ripi Strangolagalli e Veroli a sostegno dell’Ucraina

I circoli del Partito Democratico di Ripi, Strangolagalli e Veroli sostengono lo sforzo del popolo ucraino in un momento così drammatico mediante una raccolta di medicinali e beni di prima necessità da inviare alla chiesa ucraina di Santa Sofia a Roma la quale si farà carico di far pervenire quanto raccolto alla popolazione del martoriato paese dell’est Europa. Chiunque voglia contribuire alla raccolta può farlo presso i tre circoli. A Ripi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica (dalle 17 alle 19) nella sede del circolo di Ripi in viale Umberto I 24, a Strangolagalli nelle giornate di sabato (8.30-12.30) e domenica (15-18) presso la sede della protezione civile in via castelnuovo e a Veroli domenica mattina (dalle 11 alle 13) presso il circolo sito in via Gracilia.

“Siamo accanto al popolo ucraino – dicono Luca Pullo, Gabriele Valeri e Toni Pironi, segretari dei tre circoli – contribuendo ad inviare materiale per il tramite della Chiesa di Santa Sofia. Un modo concreto e non violento per sostenere un popolo che invece sta facendo i conti con una violenta aggressione che sta toccando indiscriminatamente tutta la popolazione ucraina. Un grazie in anticipo va a tutti coloro che vorranno sostenere questa nostra raccolta”. Questo l’elenco dei beni di prima necessità che si stanno raccogliendo: pasta, olio di oliva, olio di girasole, riso, fette biscottate, tonno, barattoli di conserve, formaggi sottovuoto. Questi i medicinali: oki task, aspirina, tachipirina, ibuprofene, bende, siringhe, siringhe per coagulazione del sangue, bende elastiche, pannolini, teli antigelo, antidolorifici, antinfiammatori, insulina (lunga durata), metformina, vitamine.

Redazione Digital