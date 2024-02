Prende la moglie in ostaggio e si barrica nell’appartamento, è armato

Era successo il giorno di Santo Stefano del 2022. A poco più di un anno di distanza si è ripetuto lo stesso copione. Momenti di paura in mattinata a Pavullo, sull’Appennino Modenese, dove in via Umbria un ex carabiniere oggi in pensione si è asserragliato in casa, armato e con la moglie in ostaggio. Sono decine i poliziotti e i carabinieri che sono già arrivati e per tutti i residenti della zona c’è l’obbligo di rimanere in casa, mentre le strade sono state transennate. Nel dicembre del 2022 l’uomo dopo qualche ora si era arreso, consegnandosi alle forze dell’ordine e tutto si era risolto nel migliore dei modi. A seguire era stato ricoverato in una struttura. Il 70enne infatti aveva attraversato un periodo di forte depressione. La sua intenzione era di togliersi la vita insieme alla moglie e per tutto il giorno aveva intimato di farlo. Alcuni vicini lo avevano visto con un giubbotto antiproiettile sul balcone, da dove entrava ed usciva continuamente. Da quanto si apprende dai vicini di casa l’uomo avrebbe ancora a disposizione l’arma, per questo sono state attivate tutte le procedure di sicurezza e sono stati allertati gli incursori del gruppo intervento speciale dei carabinieri. corriere.it