I Carabinieri, a seguito di attività investigativa deferivano in stato di libertà una 28enne di Ferentino, già censita ed avvisata orale. La stessa con dichiarazioni mendaci indirizzate agli organi competenti ed attestanti le proprie condizioni di indigenza, riusciva ad ottenere indebitamente il compenso previsto dal “reddito di cittadinanza”, percependo fraudolentemente tra il 2019 e l’anno in corso la somma di oltre 21mila euro.

Nell’ambito dell’indagine, incrociando le risultanze investigative, i Carabinieri accertavano inoltre che la stessa aveva occupato abusivamente un alloggio popolare (ex IACP). Veniva informata l’autorità giudiziaria per gli aspetti penali, l’INPS per la revoca del beneficio economico e l’Istituto Provinciale dell’ATER per il rilascio dell’appartamento.

Redazione Ferentino