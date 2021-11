Cappuccino con il latte di bufala. Spopola in Ciociaria e non solo la novità lanciata da Dante Abballe, titolare di “Italian Buffalo Milk” azienda che produce latte di bufala intero UHT. Al bar, nei supermercati, nei ristoranti ovunque si può provare questa bevanda ricca di qualità. Negli ultimi giorni boom di richieste, aumentano i punti vendita nel Lazio e in altre regioni.

“Il latte di bufala è una bianca bontà tipica dell’Italia dove viene prodotto dalla specie del bufalo mediterraneo italiano – ha affermato Dante Abballe – Negli allevamenti gli animali godono di ogni comfort e dei migliori controlli per far sì che producano il migliore latte di bufala utilizzato fino a ieri solo per la produzione di prodotti lattiero caseari e oggi presente sulle tavole degli italiani, nei migliori bar per il cappuccino di Bufala denominato “Principe”, supermercati, ristoranti, alberghi e farmacie. L’Italia è al sesto posto nel mondo per la produzione di questo latte che ha molte buone qualità nutrizionali e alcune peculiarità rispetto al più comune latte di vacca.

“Il latte di bufala è dolce e si presenta di colore bianco opaco – ha aggiunto Abballe – La presenza di una maggiore concentrazione di lattobacilli rispetto al latte di vacca, è l’elemento che dà il caratteristico aroma muschiato al latte di bufala. Il latte di bufala è notoriamente più grasso ma anche più ricco di proteine rispetto al più diffuso latte di vacca. Il latte ha grandi proprietà dissetanti: in particolare, quello di bufala è composto per più dell’80% da acqua. Il restante 20% circa è composto da proteine, grassi, sali minerali e zuccheri. La percentuale di materia solida come proteine, grassi e zuccheri nel latte di bufala si attesta tra il 20 e il 16% contro la media del 12-14% del latte vaccino, che quindi contiene più acqua”.

“Il latte è un alimento completo e rappresenta un elemento importante nella dieta di tutti ed in particolare di bambini e anziani: considerevole è il contenuto di calcio e fosforo del latte di bufala, che contiene anche antiossidanti naturali come i tocoferoli e le perossidasi. È inoltre ricco di enzimi e anticorpi come la lattoferrina, la lattoperossidasi e la lisozima. Il latte di bufala è un latte ricco di nutrienti, non solo proteine e grassi ma anche sali minerali e inoltre è ricco di antiossidanti naturali. Ecco i valori nutrizionali medi del latte di bufala indicati dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria: Acqua: 81,2% Proteine: 4,5% Lipidi: 8,5% Zuccheri: 5,1% Calcio: 198 mg ogni 100 grammi Fosforo: 121 mg ogni 100 grammi In media il latte di bufala fornisce 114 kilocalorie ogni 100 grammi di prodotto. Il latte di bufala si caratterizza poi per le sue caratteristiche probiotiche: aiuta cioè la salute dell’intestino, grazie anche alla maggiore concentrazione di fermenti lattici come i lattobacilli, capaci di favorire l’equilibrio della flora intestinale. Proprietà queste che vengono messe in risalto se il latte viene assunto sotto forma di yogurt di bufala, ancora più ricco di fermenti lattici”. Per info contattare 3429397794 oppure Info@italianbuffalo.com

Redazione Digital