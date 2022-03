Precetto Pasquale in Ciociaria, i Carabinieri si ritrovano nell’Abbazia di Casamari

Questa mattina nell’Abbazia di Casamari, si è celebrato il Precetto Pasquale al quale hanno partecipato i Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone e delle Compagnie di Frosinone, Alatri ed Anagni. Alla celebrazione della Santa Messa, officiata dall’Abate dell’Abbazia di Casamari Loreto Camilli e dal capo servizio assistenza apirituale del Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri Don Vincenzo Venuti, oltre al Comandante Provinciale Colonnello Alfonso Pannone e ad una rappresentanza dei militari delle tre citate Compagnie, ha partecipato anche il personale in congedo delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Al termine della cerimonia religiosa, i Carabinieri hanno ringraziato l’Abate Loreto Camilli per l’ospitalità e l’accoglienza dimostrata in occasione della funzione religiosa.

Redazione Digital