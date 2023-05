Pre-mondiale in Ciociaria, Italia e Canada a Cassino ecco la presentazione del ritiro

Questa mattina, nella sala Restagno del Comune di Cassino, è stato presentato il raduno pre-mondiale delle nazionali italiana e canadese di pallacanestro in carrozzina. Gli atleti italiani saranno ospiti a Cassino da domenica 28 maggio, mentre i canadesi da martedì 30. Alloggeranno all’Hotel Rocca che, con lodevole sensibilità, ha rinnovato anche in questa occasione apertura, attenzione e disponibilità verso un settore così vivo di una disciplina sportiva, il basket, praticato anche da persone in carrozzina. “Questa città è attrezzata per ospitare eventi di questo tipo – ha affermato il sindaco Enzo Salera – Non si tratta di cosa di poco conto perché attrezzature adeguate non è che si trovino ovunque. E’ ciò , unito alla disponibilità di imprenditori sensibili, è motivo di vanto e di orgoglio per noi”.

“Abbiamo lavorato duramente in questi mesi affinché la Federazione italiana e la Federazione canadese di basket in carrozzina scegliessero la Città di Cassino prima della partenza per il mondiale di Dubai – ha dichiarato Piergiorgio Fascina, delegato regionale Fipic – Una vetrina internazionale che saprà promuovere Cassino e la provincia di Frosinone in Italia e nel mondo. Un ringraziamento a Fernando Zappile, al suo omologo canadese Kathy Newman, agli atleti, a coach Di Giusto e al suo staff, a tutta la macchina organizzativa, al sindaco Salera, all’assessore Tamburrini, a Dino Pagano di Basket Cassino ASD e Antonio Monfreda di Sporting Club Cassino, struttura che accoglierà le nazionali durante gli allenamenti e a Edra Palace Hotel che ospiterà le nazionali in occasione del pre-mondiale”.

La competizione mondiale si disputerà a Dubai a partire dal 9 giugno. Il programma prevede un incontro con la Città da parte degli esponenti delle due nazionali mercoledì 31 maggio, alle 11, al teatro Manzoni. Il giorno dopo, giovedì, alle 18 presso l’Edra Palace Hotel si terrà un convegno sul tema: “Sport, disabilità e territorio”; sabato, alle 18, si disputerà, invece, una partita amichevole tra le due nazionali presso lo Sporting Club, mentre nella mattinata di domenica, 4 giugno, alle 10,30, sarà dedicata nel cimitero inglese ad una visita e ad una cerimonia di commemorazione dei caduti del Commonwealth. Si tratta di un evento straordinario che l’assessorato allo Sport ha voluto e perseguito in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, con il supporto organizzativo del Basket Cassino e la disponibilità della struttura dello Sporting Club.

