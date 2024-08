Prato di Campoli, massimo 700 macchine a Ferragosto poi accesso vietato

“Per una corretta fruibilità del Pianoro in concomitanza di Ferragosto, l’accesso a Prato di

Campoli sarà disciplinato da apposita ordinanza, in vigore dalle 00:00 di martedì 13 Agosto

fino alle 24:00 di domenica 18 Agosto. Come già previsto e disciplinato, anche per questi giorni, il transito e la sosta saranno consentiti per un massimo di 700 auto. Al raggiungimento del limite, il traffico veicolare della S.P. 102 verrà chiuso dal Bivio in Località Santa Maria Amaseno che conduce appunto al Pianoro. Inoltre, dal 13 al 18 Agosto, sarà vietata la vendita per asporto di contenitori e bottiglie di

vetro”.

Redazione Digital