Ferentino, snodo viario meno traffico ecco la nuova rotatoria

“A riguardo della rotatoria di Ponte Grande, il Comune di Ferentino desidera fornire alcune precisazioni sullo stato attuale dei lavori e sulle decisioni prese per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’opera. Durante la recente riunione in videoconferenza, alla quale hanno partecipato il sindaco di Ferentino, il segretario comunale, l’ingegnere responsabile dell’ufficio tecnico, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice, è stata confermata l’apertura provvisoria in sicurezza della rotatoria di Ponte Grande. Le opere relative alla sicurezza sono state tutte ultimate con successo e al momento non si prevedono ulteriori adempimenti da parte dell’amministrazione. È inoltre previsto per settembre un ulteriore incontro tra le parti per definire gli interventi da effettuare sulla parte centrale dell’opera. Interventi riguardanti gli spartitraffico e la sistemazione delle aree adiacenti. Secondo le indicazioni di sicurezza fornite dall’ANAS, non è possibile inserire elementi distrattivi e caratterizzati da un qualsiasi grado di verticalità nella parte interna delle rotatorie. Pertanto, sono allo studio dell’amministrazione eventuali soluzioni alternative per l’individuazione di un elemento decorativo che possa donare valore all’ingresso alla città. La segnaletica stradale definitiva verrà installata solo al termine dei lavori. Nel frattempo, sono state garantite tutte le fondamentali norme di sicurezza stradale, recependo integralmente le indicazioni di Legge. Sebbene l’illuminazione e il sistema di irrigazione non fossero previsti nel progetto originale, l’amministrazione sta reperendo i fondi necessari per la loro aggiunta, migliorando ulteriormente la visibilità e la manutenzione degli spazi verdi. Un grande intervento, che ha visto l’inserimento di un sistema di canalizzazione delle acque, ha risolto finalmente l’annoso problema degli allagamenti nella zona, migliorando notevolmente la gestione delle acque piovane see riducendo i disagi per i residenti. L’apertura della rotatoria ha ricevuto un ampio consenso dai residenti e dai visitatori. Durante il periodo dei lavori, è stata prestata particolare attenzione a minimizzare l’impatto sulle attività commerciali e sul flusso del traffico, ottenendo ottimi riscontri da parte della comunità. La nuova rotatoria ha permesso di ottimizzare il flusso commerciale, garantendo una gestione più efficiente del traffico e sostenendo lo sviluppo economico locale. L’amministrazione comunale di Ferentino, che ringrazia tutti i cittadini per la loro pazienza ed in particolare i commercianti della zona per la costante collaborazione durante i lavori, rimane impegnata a migliorare continuamente le infrastrutture del nostro territorio”. Lo comunica l’amministrazione di Ferentino.

Redazione Ferentino