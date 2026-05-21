Posti di blocco in Ciociaria, ritiro immediato patenti e multe salate

Nell’ambito delle linee strategiche volte ad assicurare una costante e capillare presenza sul territorio, finalizzata a incrementare l’efficacia dell’azione preventiva e a garantire una sempre maggiore cornice di sicurezza urbana, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno eseguito un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. L’articolata operazione di polizia, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, discende da quanto pianificato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, consesso nel quale è stata concordata un’intensificazione dei dispositivi di vigilanza nei principali centri urbani della provincia. Il dispositivo, che ha visto l’attuazione di una fitta rete di posti di controllo e pattugliamenti, ha impiegato sinergicamente i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora unitamente al personale delle dipendenti Stazioni ordinarie di Alvito, Arpino, Casalvieri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano e Strangolagalli. Dalle 9:00 alle 15:00 i Carabinieri hanno presidiato capillarmente i centri abitati e le vie di comunicazione della giurisdizione, concentrando l’attenzione sui luoghi di maggiore aggregazione, sulla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Un’attività che ha portato al controllo complessivo di 93 persone e 65 autovetture. Particolarmente efficaci sono risultati i posti di controllo, strutturati per monitorare i flussi di traffico e i comportamenti a maggior rischio per l’incolumità pubblica, che hanno permesso di accertare diverse violazioni in materia di stupefacenti, portando al ritiro immediato delle patenti di guida nei confronti dei conducenti trovati in possesso di sostanze illecite.

Redazione Digital