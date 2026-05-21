Minaccia l’ex compagna, in Ciociaria arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, con la custodia in carcere, nei confronti di un 41enne di Frosinone in sostituzione del provvedimento di divieto di dimora nei comuni di Frosinone e Ferentino con applicazione del braccialetto elettronico, disposti dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone lo scorso 12 maggio a seguito della convalida del provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Il nuovo provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria si è reso necessario poiché l’uomo, già noto alle Forze di Polizia per i suoi trascorsi giudiziari, da subito apparso insofferente ai provvedimenti cautelari emessi a suo carico posti a tutela della ex compagna di Ferentino, vittima di reiterati maltrattamenti e violenze, aveva violato le prescrizioni e gli obblighi imposti. Il comportamento dell’uomo però non è sfuggito all’attenzione dei Carabinieri che puntualmente hanno documentato all’Autorità Giudiziaria le varie violazioni. Al termine delle operazioni di rito l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Frosinone per il prosieguo della misura cautelare inflittagli dall’Autorità Giudiziaria. Sempre massima l’attenzione sulle categorie di persone sottoposte a misure cautelari, di prevenzione e di sicurezza, a conferma della costante presenza dei Carabinieri sul territorio, per la tutela della sicurezza e a supporto della collettività.

Redazione Digital