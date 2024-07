Posti di blocco in Ciociaria, multe salate e patenti ritirate

Continuano i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Anagni e delle Stazioni dipendenti che nello scorso fine settimana, 20 e 21 luglio u.s., e sino alla mattinata odierna, hanno eseguito ulteriori e specifici servizi volti ad incrementare i livelli di sicurezza percepitanella giurisdizione dei comuni di Anagni e Ferentino. Sono stati effettuati peculiari servizi di prevenzione finalizzati a contrastare i reati predatori, con particolare attenzione ai furti in considerazione che con la bella stagione ed un esodo massivo dei cittadini dalla città verso luoghi di villeggiatura, le abitazioni vengono lasciate incustodite. Le pattuglie dell’Arma sono state strategicamente dislocate presso i principali svincoli delle vie di comunicazione e nei pressi dei luoghi di maggiore affluenza della movida anagnina e di interesse turistico, nel centro storico della Città dei Papi, offrendo a tutti gli utenti una presenza rassicurante e un pronto intervento in caso di necessità. Il dispositivo articolato su 5 pattuglie ha permesso di controllare 25 veicoli, indentificare 61 persone ed ispezionare alcuni esercizi pubblici delle rispettive giurisdizioni. In alcuni casi sospetti i Militari hanno eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, refurtiva e droga. Durante il servizio dal carattere prettamente preventivo non sono mancati comunque i risultati di tipo repressivo. Complessivamente sono state segnalate alla Prefettura n.4 persone per uso di sostanze stupefacenti, denunciate in s.l. 3 persone per vari reati e rimpatriate con FVO n.2 persone.

Redazione Digital