Frosinone, meno traffico ecco i nuovi parcheggi alla stazione

Su indicazione del settore Polizia Locale, il Comune di Frosinone ha apportato delle modifiche alla segnaletica orizzontale in Zona Scalo al fine di fluidificare la circolazione. A questo scopo, il personale addetto, coordinato dall’ufficio manutenzioni, ha provveduto ad eliminare gli stalli di sosta a spina di pesce in via Sacra Famiglia. Saranno infatti sostituiti da quelli cosiddetti a “cassettone”, ossia paralleli al senso di marcia. A seguito delle riunioni ad hoc convocate dall’amministrazione comunale riguardanti, in particolare, le tematiche inerenti alla viabilità della zona Scalo, il personale comunale ha effettuato un sopralluogo a cui ha fatto seguito, quindi, la relativa disposizione per la modifica dell’ordine e dello stato dei parcheggi dell’area. L’obiettivo dell’amministrazione è infatti la fluidificazione del traffico ed evitare la formazione di code, anche in vista della riapertura, nei prossimi mesi, degli istituti scolastici. Nello stesso tratto di via Sacra Famiglia, infine, con la riorganizzazione della segnaletica, verrà realizzato un percorso pedonale sul lato sinistro.

Redazione Frosinone