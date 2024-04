Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto multe salate e patenti ritirate

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagni e le Stazioni dipendenti, hanno attuato servizi straordinari su tutto il territorio della Compagnia, con una capillare vigilanza anche nelle zone rurali ed isolate. I militari hanno effettuato anche una serie di controlli sui luoghi di ritrovo dei giovani per garantire un sano divertimento ai frequentatori della movida.

Nel corso dei particolari servizi, in Alatri (FR), n.2 giovani del luogo, controllati mentre viaggiavano a bodo di un’autovettura, sono stati trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e gli assuntori segnalati alla Prefettura di Frosinone per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

In Veroli (FR) i militari hanno sorpreso all’interno di un esercizio pubblico un 25enne in violazione al provvedimento di divieto di accesso nei locali pubblici ubicati nel comune di Veroli, durante l’orario serale e notturno, emesso dalla Questura di Frosinone (Daspo). Il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Durante i controlli alla circolazione stradale, effettuata sulle principali arterie di collegamento, volti alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà n.2 persone. In Alatri, un conducente sottoposto a controlli mentre era alla guida di un autoveicolo, in evidente stato di ebrezza, rifiutava di sottoporsi alla verifica del tasso alcolemico attraverso “etilometro”. Per l’uomo è scattata anche la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e del sequestro del mezzo. Sempre in Alatri un giovane sorpreso alla guida di una autovettura senza essere in possesso della patente di guida, poiché sospesa, è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura. Inoltre sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello che è stato sottoposto a sequestro e segnalato all’autorità giudiziaria.

