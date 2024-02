Positivo all’alcol test, patente sospesa e multa salata anche se era a piedi

Positivo all’etilometro, un 40enne comasco è stato multato dagli agenti della polizia locale, che gli hanno anche sospeso la patente. L’uomo però, come ha denunciato in un ricorso, non stava guidando l’auto quando è stato sottoposto al test ma era a piedi e aveva appena raggiunto la sua vettura dopo essere uscito da un ristorante. Era il 30 novembre dello scorso anno e il caso approderà giovedì 22 febbraio davanti al giudice di pace di Como. Il 40enne è assistito dall’avvocato milanese Ivano Chiesa, noto per aver difeso tra gli altri Fabrizio Corona, con il collega Gianmaria Fusetti. Il caso comasco, postato sui social, è diventato virale. Secondo quanto riferito dal legale, il 40enne è uscito da un ristorante con un amico. Ha raggiunto la sua auto, che era parcheggiata in divieto di sosta e ha trovato i vigili di Como che stavano multando la vettura. Gli agenti, visti il proprietario della macchina e l’amico, avrebbero sottoposto entrambi al test dell’etilometro nonostante non fossero neppure saliti in auto. All’esito positivo dato dall’etilometro, il 40enne è stato multato e gli è stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza. L’automobilista, assistito dai due legali, ha presentato ricorso contestando – come ha spiegato lo stesso Chiesa – che «la guida in stato di ebbrezza prevede che la persona denunciata debba essere alla guida». Giovedì 22 febbraio è fissata l’udienza per la discussione del ricorso davanti al giudice di pace di Como. Nel frattempo, dopo alcuni passaggi burocratici e non senza difficoltà, al 40enne è stata restituita la patente, in attesa della decisione che uscirà dall’aula. Il comandante della polizia locale di Como, Vincenzo Aiello, si è limitato a dire: «Ci sono tre organismi chiamati a prendere una decisione, prefettura giudice di pace e tribunale monocratico. Aspettiamo le decisioni e l’evolversi della situazione nella massima serenità, nel rispetto e nella tutela di tutte le parti in causa». corriere.it