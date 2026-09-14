Ponte sullo Stretto, opportunità di lavoro ecco le assunzioni

Tra i profili ricercati ci sono responsabili di planning, It, sicurezza, finanza e personale, oltre a planner, buyer, assistenti di cantiere, ispettori ambiente-qualità-sicurezza, ingegneri junior e analyst. Per diverse posizioni è previsto un primo periodo a Roma, seguito dal trasferimento sullo Stretto di Messina.

Il responsabile planning, per esempio, dovrà avere 10 anni di esperienza e conoscere Primavera P6 e Microsoft Project. La retribuzione indicata è tra 65.000 e 80.000 euro lordi l’anno. Per l’Rspp sono richiesti almeno otto anni di esperienza e competenze nella sicurezza di scavi, lavori in sotterraneo e in quota, movimentazione terra e interferenze con il traffico.