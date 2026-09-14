Ponte sullo Stretto, opportunità di lavoro ecco le assunzioni
“Eurolink ha iniziato a pubblicare nuove offerte di lavoro. I cantieri sono attesi per fine 2026.
Tra i profili ricercati ci sono responsabili di planning, It, sicurezza, finanza e personale, oltre a planner, buyer, assistenti di cantiere, ispettori ambiente-qualità-sicurezza, ingegneri junior e analyst. Per diverse posizioni è previsto un primo periodo a Roma, seguito dal trasferimento sullo Stretto di Messina.
Il responsabile planning, per esempio, dovrà avere 10 anni di esperienza e conoscere Primavera P6 e Microsoft Project. La retribuzione indicata è tra 65.000 e 80.000 euro lordi l’anno. Per l’Rspp sono richiesti almeno otto anni di esperienza e competenze nella sicurezza di scavi, lavori in sotterraneo e in quota, movimentazione terra e interferenze con il traffico.
Per costruire il ponte e le opere accessorie serviranno decine di migliaia di lavoratori. La sola fase di cantiere avrà indotto sul PIL per 25 miliardi di euro a fronte dei 13 di investimento”. Lo comunica Ponte sullo Stretto di Messina.
Redazione Digital