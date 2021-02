“Pizze gratis, agli operatori del Pronto Soccorso e pane donato alle famiglie in difficoltà. Ancora beneficenza da parte del Gruppo Sora 2.0

Ancora una settimana all’ insegna della solidarietà. Diverse le iniziative benefiche portate a compimento nei giorni scorsi dal Gruppo Sora 2.0, in collaborazione con il Panificio Ciro Di Pucchio, grazie al quale sono stati distribuiti 20kg di pane alle famiglie italiane in difficoltà, e alla Pizzèria Marcelli, che ha deciso di donare pizze da asporto, al personale medico ed infermieristico del Pronto Soccorso del Ss. Trinità di Sora. Una gara di solidarietà che, in questo particolare momento, assume un valore profondo, visto che presta un aiuto concreto alle tante persone in difficoltà”. Lo comunica Gruppo Sora 2.0.

Redazione Sora