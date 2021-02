“Iniziata la raccolta alimentare straordinaria in sostegno delle famiglie sorane in difficoltà. Sarà possibile donare alimenti di prima necessità, cime latte uht, pasta, biscotti, sale, zucchero, passata di pomodoro, olio, e tutti quei prodotti che hanno una scadenza a lungo termine. Chiunque voglia partecipare e contribuire, potrà recarsi presso il supermercato Punto Fresco di Via Trieste a Sora, dove troverà un carrello all’ interno del quale sarà possibile lasciare i prodotti che si intende donare. Gli organizzatori ringraziano anticipatamente quanti vorranno partecipare, i proprietari del supermercato per la disponibilità mostrata”. Lo comunica Gruppo Sora 2.0.

Redazione Digital