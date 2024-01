Picchiata a sangue dal marito, ricoverata d’urgenza il figlio prova a darsi fuoco per fermare il padre

Un ragazzo di 16 anni ha minacciato di darsi fuoco davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare, dove la madre è ricoverata a causa di violenze da parte del marito. I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti nella serata di ieri, lunedì, per un ragazzino in stato di agitazione. Nel piazzale hanno trovato il ragazzo in preda al panico; inoltre si sentiva un forte odore di benzina. Il 16enne si era cosparso di liquido infiammabile e nella mano destra aveva un accendino: minacciava di darsi fuoco. Non era il gesto di un giovane invasato, ma probabilmente una richiesta di aiuto da parte di un ragazzino che deve affrontare un problema molto più grande di lui: la mamma infatti è in ospedale, ricoverata per delle lesioni, e a picchiarla è stato il marito. I carabinieri si sono avvicinati al ragazzo, gli hanno strappato dalle sue mani l’accendino e l’hanno portato in caserma, dove il sedicenne è scoppiato a piangere. Della vicenda si occuperanno ora i servizi sociali e il Tribunale minorile. corriere.it