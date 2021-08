Il Napoli riflette sul futuro di Andrea Petagna, ed in particolare su un eventuale assalto sul mercato dell’Inter. I nerazzurri stanno andando a caccia di un rinforzo low cost per l’attacco, e starebbero pensando proprio all’ex SPAL come nuovo nome.

Petagna può partire, e su di lui è piombato l’Inter, club intenzionato a rinforzare il reparto offensivo con un colpo low cost. I nerazzurri proveranno ad imbastire una trattativa.

Nel corso della serata, il profilo Instagram del presidente Steven Zhang è stato letteralmente preso d’assalto dal popolo social interista, con decine di migliaia di commenti, alcuni dei quali dai toni irripetibili, quasi tutti volti a chiedere che il figlio del patron di Suning molli la presa.

Redazione Digital