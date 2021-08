Un altro trionfo per la marcia azzurra. Ventiquattrore dopo l’oro di Massimo Stano, arriva anche quello di Antonella Palmisano, proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno. E il nostro medagliere si arricchisce ancora, salendo a 8 ori. L’atleta pugliese si è imposta con un tempo di 1h29’12” davanti alla colombiana Arenas (ritardo di 25”) a alla cinese Liu (+45”). Palmisano ha chiuso la gara in crescendo, senza lasciare alcun margine di manovra alle avversarie, tanto da concedersi il lusso di mettersi sulle spalle il tricolore – poi volato via – quando mancavano ancora circa 200 metri al traguardo.