Perseguita l’ex compagna, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 39enne di Anagni già noto per i suoi trascorsi giudiziari. L’uomo è ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. I Carabinieri si sono occupati della vicenda dal pomeriggio del 21 dicembre 2024 quando la donna, al culmine dell’ennesimo litigio per futili motivi di gelosia, durante un incontro chiarificatore a cui aveva assistito anche il figlio minore della coppia, aveva richiesto l’intervento dei militari. La donna, rassicurata dalla presenza dei Carabinieri, ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex compagno di vita. Le immediate indagini condotte dai Militari hanno, quindi, permesso di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto quel giorno, nonché di verificare che quell’episodio si inseriva in un contesto di reiterate vessazioni. Il solido quadro probatorio ricostruito dai Carabinieri ha, quindi, determinato l’autorità giudiziaria procedente ad emettere la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico “antistalking” direttamente collegato con la centrale operativa dell’Arma che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei movimenti dell’uomo violento, segnalando qualsiasi tentativo di avvicinamento alla parte offesa. E’ obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital