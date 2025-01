Alatri, cambia la viabilità ecco il blocco del traffico

Con Ordinanza Sindacale nr.1 del 14/01/2025 sono state disposte diverse misure atte a

contenere la dispersione degli inquinanti in atmosfera (c.d. “polveri sottili”) nel Comune di

Alatri. Tra le diverse misure previste, sono state istituite c.d. “Domeniche ecologiche” nelle

date del 26 gennaio, 16 febbraio e 16 marzo 2025.

In tali domeniche, dalle 8.30 alle 18.30, sarà vietata la circolazione nell’area urbana

interna, delimitata come da mappa allegata, per tutti i veicoli a motore. Sono esclusi dal

divieto, e potranno quindi circolare, i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale

(forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, ecc.), i veicoli per il trasporto di

disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli definiti

dall’articolo 54, comma I, lettere f), g) ed n) del d.lgs. 285/1992, i veicoli euro 6, i veicoli elettrici,

i veicoli ibridi, i veicoli a gas Metano e a GPL e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti

relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci.

Via Madonna della Sanità rimarrà percorribile per la sua interezza al fine di garantire la

massima fruibilità per coloro che debbono servirsi del locale Nosocomio.

Il Comune sta lavorando all’istituzione di una navetta gratuita che garantirà il servizio di

trasporto dal piazzale dell’Area Mercatale, fino alla Stazione di Alatri, passando per Via

Madonna della Sanità, Via A. de Gasperi, Via Circonvallazione e Via Provinciale.

Particolari esigenze legate a situazione indifferibili saranno valutate dalla Polizia Locale per il

rilascio di permessi speciali al transito. Per ogni chiarimento si invita tutta l’utenza a contattare

il Comando al numero 0775.442011, numero che rimarrà attivo anche durante i giorni festivi

interessati dal blocco del traffico.

