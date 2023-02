Periferie Incentro, ecco il nuovo gruppo politico di Ferentino “Primarie per il candidato a sindaco”

di Fabio Paris

Periferie Incentro, gruppo politico che rivolge la sua azione ai quartieri sub urbani dei comuni ciociari, con il fine di creazione di un collegamento costruttivo con i centri, prende atto della situazione politica attuale, in particolar modo nel comune di Ferentino, punto d’origine dell’azione politica del gruppo. La politica, etimologicamente un’arte, una tecnica, idealmente un disegno, una strategia. Talvolta meramente una tattica. Ad oggi, la politica, anche quella locale, sembra aver mancato i propri fini ideali. La mancanza di concertazione, l’incapacità di trovare una sintesi sinergica, portano con sé il rischio di dissipare quanto si è creato negli ultimi decenni a Ferentino. Un percorso fatto di continuità e di sviluppo. Un sentiero, tracciato, di creazione di valore che, oggi, si è inteso interrompere. Periferie Incentro nasce con il proposito di dare voce ai cittadini e da quest’ultimi trarre gli spunti necessari all’intervento della politica. Una voce che parte dai quartieri, dai comitati di cittadini, per giungere forte e determinante nelle aule consiliari. In tale scenario, il nostro gruppo accoglie con favore la possibilità di dare voce agli stessi cittadini per la determinazione di chi dovrà raccogliere l’eredità politica di questi ultimi decenni. La via del popolo, la storia da preservare e sottoscrivere, la volontà dei giovani. Periferie Incentro coglie l’opportunità delle primarie, per la scelta del prossimo candidato a sindaco di Ferentino. Laddove la politica fallisce, il cittadino è chiamato ad un atto di responsabilità.