Frosinone, boom di preferenze Sara Battisti confermata consigliere regionale ￼

“Grande affermazione di Sara Battisti, confermata consigliera regionale con un risultato straordinario – ha affermato Francesco De Angelis – Avevamo una capolista forte e credibile per quello che ha fatto negli ultimi cinque anni e che oggi ha portato a casa una bellissima vittoria. Molto bene il risultato del Partito Democratico in provincia di Frosinone, al momento al 23% circa, ovvero il miglior risultato del Pd in tutta la regione e quasi dieci punti in più rispetto alle elezioni politiche di soli cinque mesi fa. Merito di tutto il PD e del suo gruppo dirigente, a cominciare dal segretario Luca Fantini, forte e competitivo. Vorrei ringraziare tutti i candidati, i sindaci, gli amministratori e tutti i militanti del Pd, che ci hanno sostenuto con forza e con passione.

Un particolare ringraziamento a Libero Mazzaroppi e ad Andrea Querqui per il grande risultato ottenuto, che certamente valorizzeremo nel prossimo futuro. Per la vittoria alla Regione Lazio sapevamo che sarebbe stata dura e nonostante un candidato forte come Alessio D’Amato il centrodestra si è imposto. Ha detto bene il nostro candidato presidente quando ha sottolineato che a mancare è stata la coalizione e che Conte dovrebbe fare una riflessione. Complimenti a Francesco Rocca e buon lavoro. Il Partito Democratico farà un’opposizione costruttiva, sempre nell’interesse del territorio”.

Redazione Digital