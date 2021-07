Federica c’è! E’ nella storia: è diventata la prima donna nella storia ad aver centrato la quinta finale consecutiva nella stessa specialità, i 200 stile libero. La storia non è finita: questa è come una medaglia per lei che il 5 agosto compirà 33 anni. La seconda semifinale l’ha vista chiudere al terzo posto per il settimo tempo in 1’56″44 dopo aver virato a 27″54, 57″11 e 1’27″04. Fede era arrivata in semifinale con il brivido del 15° tempo in 1’57”, ha fatto la gara dalla corsia numero 8 da vera combattente avendo tutto da perdere ed invece ce l’ha fatta anche stavolta. Ha toccato e atteso il cronometro e il sommario delle qualificate poi si è messa le mani sul volto, ha pianto ed ha faticato ad uscire dall’acqua ancora in preda all’emozione. La più veloce è la neolimpionica australiana dei 400 sl, Ariarne Titmus in 1’54″82, seguita da Siobhan Haughey un 1’55″16 e dalla americana Katie Ledecky, autrice di 1’55″34. Pericolo scampato ma ora si godrà la sua quinta finale olimpica dopo un argento, un oro, un quinto e un quarto posto. Una sequenza impressionante. Soltanto il leggendario Micheal Phelps era riuscito a qualificarsi al 2000 al 2016 in 5 finali consecutive nei 200 farfalla. E’ proprio immensa Federica! gazzetta.it