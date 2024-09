Pedalata in Ciociaria, per adulti e bambini ecco il percorso

“Si torna in sella con la terza edizione di ‘In Bici’, la manifestazione organizzata dall’associazione Polaris rivolta a grandi e piccini – hanno affermato gli organizzatori – Terzo anno per la pedalata amichevole sulle strade della città volsca che anche quest’anno metterà in palio una bicicletta e, novità per questa edizione, una cena per due persone offerta dalla pizzeria Marcelli. Non mancherà la merenda al sacco a cura della Polaris Aps. Tutti ai nastri di partenza domenica 22 settembre alle ore 9.30 dal centro Commerciale ‘La Selva’. Da qui il percorso di circa 11 km seguirà via Romana Selva, via San Giorgio, via Vado Pescina, via Carpine, via Agnone del Prato, via Salceto, via Santa Rosalia, via Tofaro, via Canale Mancini, via Barca San Domenico per poi giungere all’arrivo presso il Centro Commerciale ‘La Selva’. “Anche quest’anno torniamo con la nostra ‘In Bici’ che ormai è diventata un appuntamento fisso per i tanti amici di Sora e dei comuni limitrofi che ad ogni edizione partecipano numerosi alla nostra iniziativa. Siamo pronti ad accoglierli con tanta grinta ed entusiasmo, per trascorrere una mattinata all’insegna del sano divertimento” commenta la presidentessa Roberta Alonzi. L’iscrizione alla pedalata, patrocinata dal comune di Sora e dalla Regione Lazio, è gratuita ed avverrà la mattina del 22 settembre presso il Centro Commerciale ‘La Selva’ a partire dalle ore 8:30. Per i minori è necessario indicare nel modulo di iscrizione i dati di chi ne esercita la potestà genitoriale. Info: polaris.aps.sora@gmail.com, 333 9229770″.

Redazione Sora