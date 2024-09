Aeroporto in Ciociaria, a 2 passi dall’autostrada e dalla nuova stazione Alta velocità

Il presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e Vicepresidente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha partecipato al convegno organizzato dall’Aparf (Associazione progetto Aeroporto di Roma-Frosinone e sviluppo del Basso Lazio) sul Piano Nazionale Aeroporti 2024, tenutosi presso la sala conferenze del Cirm (Centro Internazionale Radio Medico) all’Eur, alla presenza di tutte le personalità civili e militari che hanno prestato la massima attenzione durante l’incontro. L’evento, intitolato “Piano Nazionale Aeroporti 2024”, ha messo in evidenza il ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali per il rilancio del territorio laziale, con un focus particolare sull’aeroporto civile di Frosinone. Un evento che ha fatto centro e getta le basi per una programmazione interessante ed importante, perseguendo gli interessi del territorio. In merito il Gianluca Quadrini ha sottolineato come – “L’aeroporto di Frosinone rappresenta un’opportunità strategica per il nostro territorio. Non si tratta solo di migliorare la mobilità, ma di offrire una possibilità concreta di rilancio economico e di sviluppo infrastrutturale per tutta la provincia. La mia presenza oggi è duplice, come presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e come Vicepresidente di ANCI Lazio, proprio per sottolineare quanto questo progetto sia fondamentale per il nostro territorio e per tutta la Regione. La nostra provincia – continua – ha bisogno di investimenti concreti nelle infrastrutture per rimanere competitiva. L’aeroporto civile di Frosinone, con i collegamenti rapidi all’autostrada di Ferentino e alla superstrada Ferentino-Frosinone-Sora, può davvero fare la differenza permettendo al nostro territorio di diventare un hub di riferimento per la mobilità e lo sviluppo economico. Credo tanto in questo progetto che io personalmente ho ripreso in mano e rispolverato da quello che aveva la Provincia di Frosinone. Continuiamo ad andare avanti, con il massimo impegno da parte di tutti. Io continuerò a sostenere questo progetto mettendo a disposizione tutte le mie competenze e capacità personali, politiche e tecniche”. Nel corso del convegno sono stati discussi gli obiettivi strategici del Piano Nazionale Aeroporti per il periodo 2025-2050, con particolare attenzione alla “singolarità del sistema aeroportuale laziale”, che integra le infrastrutture esistenti e future della regione. A introdurre i lavori sono stati il Presidente del Cirm, Francesco Amenta, il Presidente di Aparf, Tiziano Schiappa, e il consulente internazionale George Lombardi. “Ringrazio l’Associazione Aparf, il suo presidente, Tiziano Schiappa, e i suoi referenti per l’impegno profuso e per aver creduto nelle potenzialità di Frosinone e del suo aeroporto. Il nostro territorio merita progetti ambiziosi che guardino al futuro e, grazie a questo piano, siamo sulla strada giusta per concretizzare un’infrastruttura che porterà benefici non solo alla nostra città, ma all’intero Basso Lazio,” ha concluso Gianuca Quadrini.

