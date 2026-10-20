Patenti ritirate e multe salate, in Ciociaria controlli a tappeto

Il dispositivo di sicurezza, che ha visto operare la Polizia di Stato, con il personale del Commissariato di P.S. di Sora, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell’Unità Cinofila della Squadra di Nettuno, unitamente al personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, si è concentrato principalmente nelle zone dove maggiore è la recrudescenza di reati della città, attenzionando altresì le principali arterie urbane e dove maggiore è l’aggregazione sociale. L’attività posta in essere ha consentito di identificare oltre cento persone, verificare la regolarità di circa ottanta veicoli e di accertare il rispetto della normativa vigente che regolamenta gli esercizi pubblici. L’efficace sinergia tra le diverse forze di polizia ha permesso di incrementare in modo significativo la percezione di sicurezza e la legalità nelle aree urbane sensibili della città volsca.

Redazione Digital